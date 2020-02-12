2020-02-12T07:13:01+03:00
Происшествия

В тундре Пуровского района пострадал водитель снегохода

Всего за прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 20 ДТП
Анна Полякова
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В тундре Пуровского района пострадал водитель снегохода Фото: pixabay.comВ тундре Пуровского района пострадал водитель снегохода Фото: pixabay.com
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В Пуровском районе пострадал водитель снегохода. ДТП случилось в тундровой местности ночь 11 февраля. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в 04.00 мужчина за рулем снегохода «YAMAHA» не справился с управлением. Транспортное средство во время движения наехало на препятствие. В результате водитель получил травмы. Какого рода повреждения – в ведомстве не уточняют.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 725 зарегистрированных ДТП, погибли восемь человек и 51 травмирован, среди которых трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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