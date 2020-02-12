2020-02-12T06:35:58+03:00
Происшествия

Ямалец заплатил за виртуальную резину почти 30 тысяч рублей

Мужчина перечислил незнакомцу деньги, рассчитывая на честность продавца
Анна Полякова
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Ямалец заплатил за виртуальную резину почти 30 тысяч рублейЯмалец заплатил за виртуальную резину почти 30 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Губкинском возбудили уголовное дело о мошенничестве. На уловку афериста попался 36-летний горожанин. 10 февраля он обратился в полицию с заявлением, в котором рассказал, что поверил интернет-продавцу.

На сайте ямалец нашел объявление о продаже резины. Созвонился с автором сообщения и узнал, что для приобретения товара требуется полная предоплата. Не заподозрив подвоха, доверчивый северянин перевел 28 тысяч рублей на указанный номер банковской карты. После этого телефон продавца стал недоступен, товар так и не доставлен. Только тогда мужчина понял, что его обманули, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и совершать покупки в Сети только с проверенных сайтов и у надежных продавцов, помнить о том, что при покупке товара по заниженной стоимости возникает риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ямалец заплатил за виртуальную резину почти 30 тысяч рублей
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