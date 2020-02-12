2020-02-12T05:28:24+03:00
Общество

Погода на Ямале 12 февраля: осадки прекратятся

Температура воздуха -8 ... -12 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 12 февраля: осадки прекратятсяПогода на Ямале 12 февраля: осадки прекратятсяФото: Анна Полякова
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В среду, 12 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 8 градусов. Днем будет солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Ноябрьске -12 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Новом Уренгое -9 градусов. Утренняя пасмурная погода после обеда сменится на солнечно. В первой половине дня пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Надыме -8 градусов. Солнечно, без осадков. Юго-западный ветер 7 м/с.

В Губкинском -9 градусов. В основном пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 9 градусов, пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Муравленко -11 градусов, переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Лабытнанги -8 градусов, малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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