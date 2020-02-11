2020-02-11T16:05:46+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое осудили мужчину, обматерившего полицейского в психдиспансере

Грубияна отправили на исправительные работы
Анна Полякова
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В Новом Уренгое осудили мужчину, обматерившего полицейского в психдиспансереВ Новом Уренгое осудили мужчину, обматерившего полицейского в психдиспансереФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление полицейского. Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Пьяный ранее судимый 53-летний мужчина в помещении психоневрологического диспансера в присутствии посторонних лиц обматерил полицейского. Тем самым, как отметили в УМВД России по ЯНАО, грубиян унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти.

Уголовное дело расследовалось по статье «Оскорбление представителя власти». В итоге 25 января 2020 года Новоуренгойский суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы.

Полиция разъясняет, что за оскорбление представителя власти могут наказать в соответствии штрафом до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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