12 факторий Ямальского района признаны социально-значимыми

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:57:59+03:00

Они будут получать господдержку при соблюдении требований

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В ямальском законодательстве о деятельности факторий в начале 2020 года произошли значимые изменения. Теперь 12 факторий Ямальского района обозначены как социально-значимые. Они продолжат получать господдержку, если будут соблюдать установленные требования.

- По новым правилам, - пояснили в администрации Ямальского района, - держатели социально ориентированных факторий обязаны обеспечивать тундровое население товарами первой необходимости, а также предоставлять временное размещение.

Фактории, отнесенные к производственным, могут как сельскохозяйственные товаропроизводители заниматься производственно-заготовительной деятельностью. Речь идет о скупке пантов, сборе, сбыте дикоросов. Кроме того, они могут заявляться на окружные гранты для развития своего дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU