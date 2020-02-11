2020-02-11T15:24:54+03:00
Общество

На Ямале заработали новые комплексы автофиксации нарушений ПДД

За январь камеры зафиксировали больше 3 тысяч нарушений
Анна Полякова
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На Ямале заработали новые комплексы автофиксации нарушений ПДДНа Ямале заработали новые комплексы автофиксации нарушений ПДДФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале в эксплуатацию ввели еще 5 стационарных новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Один из них расположен в Салехарде на проспекте Молодежи, один на улице Гагарина в Лабытнанги, один на улице Автомобилистов в Муравленко и два на надымском участке автодороги «Сургут-Салехард».

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, на сегодняшний день на территории региона насчитывается 29 стационарных и 21 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Только за январь на основании материалов, зафиксированных комплексами, вынесено 3655 постановлений по делам об административных правонарушениях.

В Госавтоинспекции также напомнили, что вся информация о местах установки средств фотовидеофиксации размещена на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.

Комплексами фиксируются не только нарушения скоростного режима, но и проезд перекрестка «на красный», пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам, выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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