2020-02-11T14:45:18+03:00
Происшествия

Надымчанин забил до смерти сожителя матери

Потерпевший скончался в больнице из-за черепно-мозговой травмы
Анна Полякова
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Надымчанин забил до смерти сожителя матери Фото: pixabay.comНадымчанин забил до смерти сожителя матери Фото: pixabay.com
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В Надыме поместили под стражу двоих мужчин, обвиняемых в убийстве. Уголовное дело расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

16 января 2020 года они жестоко расправились с 50-летним мужчиной - сожителем матери одного из них. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, из личных неприязненных отношений 32-летние надымчане избили его. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы 6 февраля 2020 года.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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