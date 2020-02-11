11 Февр. 2020 2020-02-11T14:00:41+03:00

Лабытнангцы одобрили проекты обновления территорий в 2020 году Фото: lbt.yanao.ru

На суд горожан выставили четыре дизайнерских решения

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Жители Лабытнанги одобрили дизайн-проекты четырёх общественных территорий, выбранных для обновления нынешним летом. Голосование проходило на портале «Живём на Севере».

Оценивая работу проектировщиков на платформе «Решай!», участники опросов могли полностью одобрить дизайн-проект, внести свои дополнения в формате комментария или предложить отправить проект на доработку, сообщили в администрации города.

Лабытнангцы рассматривали дизайнерские решения по многофункциональной площадке отдыха по ул. Дзержинского в районе дома №50, пешеходным зонам по улице Гагарина и Мира. Четвертой территорией стала площадка около спортивного комплекса «Олимп» на площади В. Нака.

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ИСТОЧНИК KP.RU