Школьников Салехарда переводят на дистанционное обучение

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:05:56+03:00

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Школы в Салехарде 12 февраля переходят на дистанционное обучение. По распоряжению главного государственного санитарного врача по ЯНАО, учиться так ребята будут по 18 февраля включительно. Эта профилактическая мера призвана предупредить распространение ОРВИ и гриппа.

Как сообщила главный государственный санитарный врач по ЯНАО Людмила Нечепуренко, за прошедшую неделю в медучреждения региона обратились 10 644 человека с диагнозом ОРВИ и грипп. Наибольшее количество заболевших выявили среди школьников 7-14 лет.

Напомним, с 11 февраля в Салехарде, как и в целом на Ямале, запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия. Усилен контроль за соблюдением дезинфекционного режима, проветривания и кварцевания помещений.

В учреждениях, организациях, предприятиях на территории муниципалитетов Ямала введён масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU