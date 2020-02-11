2020-02-11T13:20:30+03:00
Происшествия

Пассажир поезда «Уфа – Новый Уренгой», едва не убивший попутчика, сядет на 6 лет

Неадекватного мужчину остановили очевидцы нападения
Анна Полякова
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Пассажир поезда «Уфа – Новый Уренгой», едва не убивший попутчика, сядет на 6 летПассажир поезда «Уфа – Новый Уренгой», едва не убивший попутчика, сядет на 6 летФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале вынесли приговор за покушение на убийство, совершенное в пассажирском поезде «Уфа – Новый Уренгой». Суд признал виновным 69-летнего жителя Республики Башкортостан.

Пьяный пассажир 9 августа 2019 года во время стоянки поезда на железнодорожной станции Новый Уренгой беспричинно нанес удары ножом малознакомому попутчику. Неадекватного мужчину остановили другие пассажирами, ставшие очевидцами нападения.

Раненого госпитализировали в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница», где ему успели оказать необходимую медицинскую помощь и спасли жизнь. Колото-резаные раны расценены как причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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