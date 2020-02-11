Новому микрорайону в Салехарде дали официальное имя - Обдорский

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:01:33+03:00

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Рабочее название нового микрорайона на правом берегу реки Шайтанки в Салехарде стало его официальным именем. Голосование прошло на портале «Живём на Севере». Название «Обдорский» с отсылкой к истории города предложила Елена Симонина в 2018 году – когда выбирали наименования улиц в микрорайоне Радужный.

При обсуждении строительства это название было рабочим. Известно, что в паспортах потенциальных жителей появится строка с названием микрорайона. Как будут называться улицы – также вскоре предстоит решить горожанам с помощью платформы «Решай» на сайте живемнасевере.рф. Пользователи сети в комментариях к новости писали: «Зачем что-то менять? Уже привыкли, что этот микрорайон – Обдорский».

В проекте застройки микрорайона – 35 многоквартирных жилых домов в 6-8 этажей, это 5 600 новых квартир и столько же парковочных мест. В Обдорском вскоре будет введён в эксплуатацию детский сад на 240 мест, а также две школы на 1 275 и 800 мест, сообщили в администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU