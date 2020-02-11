2020-02-11T12:32:20+03:00
Экономика

Надымское предприятие по переработке сельхозпродукции открывает новых цех

На новоселье производственная фирма получила подарок из окружного бюджета
Анна Полякова
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Надымское предприятие по переработке сельхозпродукции открывает новых цех Фото: yanao.ruНадымское предприятие по переработке сельхозпродукции открывает новых цех Фото: yanao.ru
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Надымское предприятие ООО ПФ «Ныда-ресурс», которое специализируется на переработке местной продукции и изготовлении полуфабрикатов, в конце февраля запустит новый перерабатывающий цех площадью около 600 кв м. С его запуском предприятие сможет выйти на оптовые поставки.

В ассортименте предприятия, работающего в округе с 2011 года, – десятки наименований различных полуфабрикатов из ямальского сырья: пельмени из мяса оленя и рыбы, котлеты, вареники, колбаски, голубцы, десертная продукция из ягод.

На новоселье производственная фирма получила подарок из окружного бюджета – технику для переработки оленины, рыбы и дикоросов, пельменный аппарат, камеру для сушки и вяления, аппарат для вакуумной упаковки продукции и другое.

- С новым оборудованием наш ассортимент расширится, будет много копченой продукции, как из рыбы, так и из мяса. Добавится паштетная линейка, консервация, увеличится ряд кондитерских наименований – варенья, соусов и сиропов, – сообщила заместитель генерального директора ООО ПФ «Ныда-ресурс» Виктория Матусевич.

Увеличение производственных мощностей компании коррелирует с планами округа – заменить привозное мясо на ямальскую оленину в меню школ и детских садов. Об этом говорил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своей пресс-конференции в минувшем декабре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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