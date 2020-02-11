Полицейские Надыма раскрыли кражу денег из квартиры

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:55:21+03:00

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В полицию Надыма обратился 48-летний местный житель, который рассказал, что неизвестные похитили у него более 7 тысяч рублей и кредитную банковскую карту. Подозреваемым оказался временно неработающий, ранее судимый за аналогичные преступления 31-летний горожанин.

Он гостил 5 февраля в квартире знакомых. Компания выпивала, в какой-то момент он воспользовался ситуацией, когда за ним никто не наблюдал, и похитил из кармана куртки хозяина 7 800 рублей и кредитную банковскую карту. После кражи он пользовался ею, оплачивая покупки в магазинах города. В результате он потратил 1 тысячу рублей. В полиции молодой человек признал свою вину, написал явку с повинной.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», банковскую карту полицейские изъяли. С подозреваемого взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU