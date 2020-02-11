2020-02-11T12:21:58+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое трое подростков угнали автомобиль, чтобы покататься

Компания запугала сына владельца машины расправой
Анна Полякова
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В Новом Уренгое в угоне автомобиля троих детей Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое в угоне автомобиля троих детей Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое фигурантами уголовного дела об угоне автомобиля стали трое подростков – 16 и 17 лет. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, 21 января 2020 года они потребовали от 14-летнего юноши передать им ключи от автомобиля «Daewoo Nexia GLE», принадлежащего его отцу. За отказ один из них пообещал избить несговорчивого школьника.

Получив ключи, дерзкая троица завела автомобиль и уехала со двора. Компания решила покататься по улицам города. Движущийся автомобиль под управлением подростков заметил сосед владельца машины, он же и сообщил мужчине о случившемся. Подозреваемых на дороге задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело завели по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц с угрозой применения насилия». Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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