В Новом Уренгое трое подростков угнали автомобиль, чтобы покататься

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:21:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое фигурантами уголовного дела об угоне автомобиля стали трое подростков – 16 и 17 лет. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, 21 января 2020 года они потребовали от 14-летнего юноши передать им ключи от автомобиля «Daewoo Nexia GLE», принадлежащего его отцу. За отказ один из них пообещал избить несговорчивого школьника.

Получив ключи, дерзкая троица завела автомобиль и уехала со двора. Компания решила покататься по улицам города. Движущийся автомобиль под управлением подростков заметил сосед владельца машины, он же и сообщил мужчине о случившемся. Подозреваемых на дороге задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело завели по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц с угрозой применения насилия». Расследование уголовного дела продолжается.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU