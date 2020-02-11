В селе Харсаиме появилась современная система централизованного водоснабжения

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители 39 домов села Харсаиме Приуральского района теперь получают питьевую воду через центральные сети. Ранее 282 человека подстраивались под график водовозок, которые доставляли воду из райцентра. При этом тариф на новую коммунальную услугу, установленный с нового года, ниже того, по которому люди платили за привезённую им воду.

Для оставшихся в селе 59 домов разработан проект по дальнейшей реконструкции сетей водо- и теплоснабжения. Сейчас рассматривается возможности его реализации в ближайшее время.

Появление чистой воды в Харсаиме стало возможным благодаря государственной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы». Мероприятия проводятся как за счёт выделения субсидий из окружного бюджета, так и за счёт собственных средств предприятий и муниципалитетов.

В департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО отметили, что в этом году в рамках госпрограммы водоочистные сооружения должны появиться в деревне Лаборовая Приуральского района и селе Толька Красноселькупского района.

Всего за последние три года в ямальских сёлах и посёлках заработало 26 водоочистных сооружений. Все они блочно-модульные. Плюс таких станций в том, что установить оборудование и наладить его работу можно в короткие сроки, а стоимость их значительно ниже капитальных объектов, сообщает правительство ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU