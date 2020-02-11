2020-02-11T10:11:10+03:00
Общество

На Ямале у 21 человека подозревают коронавирус

Наблюдать за ними будут 14 дней
Анна Полякова
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На Ямале у 21 человека подозревают коронавирусНа Ямале у 21 человека подозревают коронавирусФото: Ольга Крыльцова
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Под наблюдением ямальских врачей в условиях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЯНАО находится 21 человек. Это туристы, приехавшие из Китайской Народной Республики.

На сегодняшний день из КНР в округ с начала года прибыло 24 человека, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО. Период наблюдения за прибывшими лицами составляет 14 дней.

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китае Управлением продолжается проведение комплекса профилактических мероприятий по недопущению завоза и распространения инфекции.

Специалисты Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО», медицинские организации ЯНАО проводятся тренировки, в которых отрабатывают действия в случае выявления больного.

Выявление условно больного в аэропорту г. Ноябрьска Фото: 89.rospotrebnadzor.ru

Выявление условно больного в аэропорту г. Ноябрьска Фото: 89.rospotrebnadzor.ru

Напомним, на Ямале в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом с 11 февраля запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия. Усилен контроль за соблюдением дезинфекционного режима, проветривания и кварцевания помещений. В учреждениях, организациях, предприятиях введён масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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