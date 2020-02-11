На Ямале запретили массовые мероприятия из-за роста ОРВИ и гриппа

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:35:45+03:00

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На Ямале с 11 февраля запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия. Ограничения вводятся в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Усилен контроль за соблюдением дезинфекционного режима, проветривания и кварцевания помещений.

В учреждениях, организациях, предприятиях на территории муниципальных образований Ямала введён масочный режим. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО.

Как сообщила главный государственный санитарный врач по ЯНАО Людмила Нечепуренко, за минувшую неделю в больницы округа обратились 10 644 человека с диагнозом ОРВИ и грипп. Показатель заболеваемости населения составил 196,6 случая на 10 тысяч населения, что выше порогового значения на 21,1%. Наибольшее количество заболевших выявили среди школьников 7-14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU