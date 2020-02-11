11 Февр. 2020 2020-02-11T09:17:35+03:00

Принять участие в акции могут все желающие

Изменить размер текста: A A

В международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, в Салехарде пройдёт диктант на языках народов Севера.

Все желающие в окружной столице напишут заданный текст на ненецком, хантыйском, селькупском, коми. Организуют акцию департамент по делам коренных малочисленных народов Севера совместно с аппаратом Общественной палаты ЯНАО. Проведение диктанта также планируется в других муниципалитетах Ямала.

Напомним, в прошлом году в Салехарде диктант проходил на двух языках. На ненецком участники писали текст о традиционной зимней одежде, опубликованный в газете «Нарьяна Нгэрм», а на ханты языке – перевод отрывка из рассказа Чехова «Ванька».

Как отметили в администрации ямальской столицы, диктант проводится для сохранения и популяризации родных языков коренных малочисленных народов Севера. О месте и времени проведения диктанта будет сообщено в ближайшее время. Записаться на диктант можно в департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU