2020-02-11T09:17:35+03:00
Общество

В Салехарде пройдёт диктант на языках народов Севера

Принять участие в акции могут все желающие
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде пройдёт диктант на языках народов Севера Фото: salekhard.orgВ Салехарде пройдёт диктант на языках народов Севера Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, в Салехарде пройдёт диктант на языках народов Севера.

Все желающие в окружной столице напишут заданный текст на ненецком, хантыйском, селькупском, коми. Организуют акцию департамент по делам коренных малочисленных народов Севера совместно с аппаратом Общественной палаты ЯНАО. Проведение диктанта также планируется в других муниципалитетах Ямала.

Напомним, в прошлом году в Салехарде диктант проходил на двух языках. На ненецком участники писали текст о традиционной зимней одежде, опубликованный в газете «Нарьяна Нгэрм», а на ханты языке – перевод отрывка из рассказа Чехова «Ванька».

Как отметили в администрации ямальской столицы, диктант проводится для сохранения и популяризации родных языков коренных малочисленных народов Севера. О месте и времени проведения диктанта будет сообщено в ближайшее время. Записаться на диктант можно в департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале запретили массовые мероприятия из-за роста ОРВИ и гриппа
В Салехарде пройдёт диктант на языках народов Севера
Новоуренгойка, унизившая полицейского, заплатит 12 тысяч рублей
Пуровский тяжелоатлет поборется за титул чемпиона Европы
В Ноябрьске пешеход попал под колеса иномарки
Мошенник выманил у новоуренгойца, жаждущего интима, 50 тысяч рублей
Погода на Ямале 11 февраля: потеплеет до -9 градусов
Опыт Ямала по борьбе со сниффингом станет основой федерального законопроекта
Лабытнангцы предлагают усовершенствовать территорию возле «Старта»
Салехардцы намерены вернуть озеру Лебяжье статус места отдыха и встреч
Конкурс проектов в туриндустрии на Ямале бьет рекорды
Жительница Салехарда пнула полицейского в лицо
Надымского чиновника подозревают в хищении миллионов рублей
В Новом Уренгое дети собирают «Посылки солдатам»
Глава Ямала поддержал местных хоккеистов на первенстве трёх федеральных округов
Салехардцы выбрали символ Дня оленевода-2020
Ямальские медики научат полицейских оказывать первую помощь
На Ямале ожидается новый завоз медицинских масок в аптеки
В Новом Уренгое стартовала операция «Снегоход»
В Надымском районе запустили проект по развитию изгородного оленеводства
«Лыжню России» в Салехарде перенесли из-за морозов
На Ямале увеличили меры поддержки семьям с детьми-инвалидами
Нож против молотка: драка ямальских рыбаков закончилась убийством
Пурпейских школьников будут кормить молочкой местного производства
Ямал будет поддерживать вдвое больше спортсменов, чем раньше
В Тарко-Сале установили 18 дог-боксов
Под Ноябрьском погиб водитель автомобиля, попавшего под КамАЗ
Двоим пуровчанам, укравшим опоры ЛЭП, придется раскошелиться
В Ноябрьске за несколько часов акции у четырех женщин обнаружен рак