Пуровский тяжелоатлет поборется за титул чемпиона Европы

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:52:24+03:00

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Пуровский тяжелоатлет примет участие в Чемпионате Европы. Накануне в Санкт-Петербурге завершился Кубок России по тяжелой атлетике, где соревновались сильнейшие спортсмены страны. Честь Пуровского района защищали силачи Уренгоя.

Спортсмен Сергей Ковбель завоевал бронзу в весовой категории свыше 109 кг среди 19-ти соперников, сообщили в районном управлении по физической культуре и спорту. В результате уренгоец прошел отбор для участия в Чемпионате Европы.

Сергей Ковбель является неоднократным победителем и призером различных соревнований, на протяжении многих лет тренируется сам и готовит воспитанников в культурно-спортивном комплексе «Уренгоец».

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ИСТОЧНИК KP.RU