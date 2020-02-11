В Ноябрьске пешеход попал под колеса иномарки

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:11:06+03:00

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В Ноябрьске иномарка сбила пешехода на «зебре». Авария произошла 10 февраля в 17.05 на улице 60 лет СССР. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель автомобиля HYUNDAI не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП человек получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 699 зарегистрированных ДТП погибли 8 человек и 50 травмированы, в их числе 3 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU