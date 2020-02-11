Мошенник выманил у новоуренгойца, жаждущего интима, 50 тысяч рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:26:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Новый Уренгой задержали 19-летнего жителя Ульяновской области, которого подозревают в мошенничестве. Жертвой обмана стал 20-летний ямалец, который по объявлению в сети Интернет решил воспользоваться интимными услугами.

Он связался по указанному номеру, молодому человеку пояснили, что расплатиться необходимо заранее переводом денег на банковскую карту. Что новоуренгоец и сделал, перечислив 51 тыс. рублей на указанный счет. После этого с ним перестали выходить на связь.

Ямалнц понял, что его облапошили, и обратился 3 октября 2019 года в полицию с заявлением. Подозреваемым оказался ранее не судимый ульяновец. У него изъяты 11 банковских карт, 11 мобильных телефонов, 16 сим-карт, 6 коробок с imei номерами от мобильных телефонов, 1 ноутбук, блокнот с записями мобильных номеров, 1 планшетный компьютер, денежные средства в сумме 42 тыс. рублей, подтверждающие его противоправную деятельность.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый вину признает. С него взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU