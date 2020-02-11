2020-02-11T05:30:13+03:00
Общество

Погода на Ямале 11 февраля: потеплеет до -9 градусов

Местами пройдет снег
Анна Полякова
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Погода на Ямале 11 февраля: потеплеет до -9 градусовПогода на Ямале 11 февраля: потеплеет до -9 градусовФото: Анна Полякова
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Во вторник, 11 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 9 градусов, пасмурно, в середине дня пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Ноябрьске -15 градусов, пасмурно, днем пройдет снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Новом Уренгое -17 градусов. Пасмурная погода, почти весь день будет идти снег. Ветер южный 7 м/с.

В Надыме -11 градусов. В первой половине дня - малооблачно, пройдет снег, после обеда – пасмурно, без осадков. Юго-западный ветер 8 м/с.

В Губкинском -17 градусов. Переменная облачность, периодически - снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 17 градусов, пасмурно и снежно. Ветер южный 6 м/с.

В Муравленко -14 градусов, пасмурно, вечером пройдет снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Лабытнанги -10 градусов, пасмурно. Сне пройдет в первой половине дня. Ветер западный 3 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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