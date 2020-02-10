2020-02-10T16:08:59+03:00
Общество

Опыт Ямала по борьбе со сниффингом станет основой федерального законопроекта

Четыре подростка погибли, вдыхая газ
Анна Полякова
Поделиться:
Опыт Ямала по борьбе со сниффингом станет основой федерального законопроекта Фото: pixabay.comОпыт Ямала по борьбе со сниффингом станет основой федерального законопроекта Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Ямал стал первым регионом в России, где подготовлен и уже принят в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки, а также любых товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Такие меры регион принял ради борьбы борьбе со сниффингом – разновидностью подростковой токсикомании, когда опьянение достигается при вдыхании газа.

Опыт ЯНАО заместитель губернатора Аркадий Бессонов представил в Общественной палате России, где 10 февраля прошли слушания, посвящённые этой теме.

Ямальские депутаты одновременно рассматривают законопроект о штрафах за нарушение запрета. Данные законы подготовлены после нескольких зафиксированных в округе случаев употребления газа среди подростков: в 2019 году – 10 случаев, в 2018 году – 8 случаев. Четыре подростка погибли.

Замгубернатора также предложил включить бутан и изобутан в список одурманивающих веществ. Это позволит привлекать к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в их употребление, а также организовать блокировку интернет-ресурсов, которые пропагандируют сниффинг.

По итогам слушания принято решение о подготовке федерального законопроекта. Опыт и предложения Ямала будут учтены при его разработке, отметили в Общественной палате.

Кроме того, Аркадий Бессонов рассказал и о ямальском опыте борьбы со снюсами – бестабачными никотиновыми смесями. В конце 2019 года округ одним из первых принял закон, запрещающий реализацию и распространение таких смесей детям и подросткам. За нарушение предусмотрен административный штраф.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опыт Ямала по борьбе со сниффингом станет основой федерального законопроекта
Лабытнангцы предлагают усовершенствовать территорию возле «Старта»
Салехардцы намерены вернуть озеру Лебяжье статус места отдыха и встреч
Конкурс проектов в туриндустрии на Ямале бьет рекорды
Жительница Салехарда пнула полицейского в лицо
Надымского чиновника подозревают в хищении миллионов рублей
В Новом Уренгое дети собирают «Посылки солдатам»
Глава Ямала поддержал местных хоккеистов на первенстве трёх федеральных округов
Салехардцы выбрали символ Дня оленевода-2020
Ямальские медики научат полицейских оказывать первую помощь
На Ямале ожидается новый завоз медицинских масок в аптеки
В Новом Уренгое стартовала операция «Снегоход»
В Надымском районе запустили проект по развитию изгородного оленеводства
«Лыжню России» в Салехарде перенесли из-за морозов
На Ямале увеличили меры поддержки семьям с детьми-инвалидами
Нож против молотка: драка ямальских рыбаков закончилась убийством
Пурпейских школьников будут кормить молочкой местного производства
Ямал будет поддерживать вдвое больше спортсменов, чем раньше
В Тарко-Сале установили 18 дог-боксов
Под Ноябрьском погиб водитель автомобиля, попавшего под КамАЗ
Двоим пуровчанам, укравшим опоры ЛЭП, придется раскошелиться
В Ноябрьске за несколько часов акции у четырех женщин обнаружен рак