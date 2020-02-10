Опыт Ямала по борьбе со сниффингом станет основой федерального законопроекта

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:08:59+03:00

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Ямал стал первым регионом в России, где подготовлен и уже принят в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки, а также любых товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Такие меры регион принял ради борьбы борьбе со сниффингом – разновидностью подростковой токсикомании, когда опьянение достигается при вдыхании газа.

Опыт ЯНАО заместитель губернатора Аркадий Бессонов представил в Общественной палате России, где 10 февраля прошли слушания, посвящённые этой теме.

Ямальские депутаты одновременно рассматривают законопроект о штрафах за нарушение запрета. Данные законы подготовлены после нескольких зафиксированных в округе случаев употребления газа среди подростков: в 2019 году – 10 случаев, в 2018 году – 8 случаев. Четыре подростка погибли.

Замгубернатора также предложил включить бутан и изобутан в список одурманивающих веществ. Это позволит привлекать к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в их употребление, а также организовать блокировку интернет-ресурсов, которые пропагандируют сниффинг.

По итогам слушания принято решение о подготовке федерального законопроекта. Опыт и предложения Ямала будут учтены при его разработке, отметили в Общественной палате.

Кроме того, Аркадий Бессонов рассказал и о ямальском опыте борьбы со снюсами – бестабачными никотиновыми смесями. В конце 2019 года округ одним из первых принял закон, запрещающий реализацию и распространение таких смесей детям и подросткам. За нарушение предусмотрен административный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU