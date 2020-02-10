2020-02-10T15:43:32+03:00
Общество

Лабытнангцы предлагают усовершенствовать территорию возле «Старта»

Все предложения рассмотрят на заседании профильной комиссии
Анна Полякова
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Лабытнангцы предлагают усовершенствовать территорию возле «Старта» Фото: lbt.yanao.ruЛабытнангцы предлагают усовершенствовать территорию возле «Старта» Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги специалисты муниципального проектного офиса провели опрос горожан для изучения общественного мнения о реализации приоритетных нацпроектов. Общественная территория «Старт» стала пилотной в части реализации приоритетного проекта благоустройства «Городская среда» в 2017 году.

Теперь это излюбленное место отдыха лабытнангцев, где можно заниматься спортом и играть с детьми на свежем воздухе.В анкетировании участвовали более тысячи жителей Семи лиственниц.

Как сообщили в администрации города, 70% респондентов оценили работу семейно-досугового комплекса «Старт» на «прекрасно» и «хорошо», порядка 20% поставили нейтральную отметку «сойдёт». И лишь 10% считают, что «могло быть лучше».

Среди предложений по усовершенствованию работы объекта - провести дополнительное озеленение, следить за очисткой территории от снега, а также проводить больше культурно-массовых мероприятий. Все предложения будут рассмотрены на ближайшем заседании профильной комиссии при главе города Лабытнанги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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