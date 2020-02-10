2020-02-10T15:25:37+03:00
Общество

Салехардцы намерены вернуть озеру Лебяжье статус места отдыха и встреч

Конкурс на арт-макет пройдет в ближайшее время
Анна Полякова
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Салехардцы намерены вернуть озеру Лебяжье статус места отдыха и встреч Фото: salekhard.orgСалехардцы намерены вернуть озеру Лебяжье статус места отдыха и встреч Фото: salekhard.org
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Жители Салехарда смогут предложить свои творческие идеи по обустройству зоны отдыха возле озера Лебяжье. Конкурс на арт-макет по благоустройству зоны отдыха возле него пройдёт в окружной столице в ближайшее время.

Напомним, проект стал победителем очного этапа опроса по благоустройству общественных территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». В 2019 году подавляющее большинство жителей отдали свой голос именно за Лебяжье озеро.

Что появится на прилегающей территории озера, решат сами местные жители. Выбирать террасы, малые архитектурные формы, освещение, детские площадки, беседки предстоит именно им. Работы победителей народного конкурса обязательно учтут при оформлении единого проекта по обустройству территории у Лебяжьего озера, заверили в администрации ямальской столицы.

- Дорогие мои земляки, особенно молодые люди, давайте вернём Лебяжьему озеру статус места отдыха и встреч. Соберём предложения по благоустройству набережной, сделаем эскизы. Это будет прекрасный подарок городу, - отметила депутат городской думы Лариса Цупикова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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