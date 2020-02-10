Конкурс проектов в туриндустрии на Ямале бьет рекорды

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:06:53+03:00

Субсидии на общую сумму в 7 миллионов рублей получат победители шести номинаций

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На Ямале завершился приём заявок на конкурсный отбор проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии.

В 2020 году ямальцы подали 93 заявки, сообщили в правительстве ЯНАО. Наибольшее количество поступило от салехардцев – 26, затем идут Пуровский район, Новый Уренгой, Губкинский, Ноябрьск, Шурышкарский район, Тазовский район, Муравленко, Приуральский, Надымский и Ямальский районы. Для сравнения: в прошлом году заявок было 50, а к этапу защиты жюри допустило 20.

Тематика проектов самая разная. Так, например, авторы проектов испытают свои силы в создании и улучшении туристской инфраструктуры. Речь идет об отелях, хостелах, глэмпингах, кафе. Кроме того, конкурсанты могут предложить проекты по изготовлению сувенирной продукции, фотокниг и открыток, создание интернет-блогов и мобильных приложений, проведение событийных мероприятий и разработка туристических маршрутов.

Итоги конкурсного отбора будут подведены в апреле этого года. Субсидии на общую сумму в 7 миллионов рублей получат победители шести различных номинаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU