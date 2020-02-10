2020-02-10T15:06:53+03:00
Общество

Конкурс проектов в туриндустрии на Ямале бьет рекорды

Субсидии на общую сумму в 7 миллионов рублей получат победители шести номинаций
Анна Полякова
Поделиться:
Конкурс проектов в туриндустрии на Ямале бьет рекорды Фото: yanao.ruКонкурс проектов в туриндустрии на Ямале бьет рекорды Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале завершился приём заявок на конкурсный отбор проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии.

В 2020 году ямальцы подали 93 заявки, сообщили в правительстве ЯНАО. Наибольшее количество поступило от салехардцев – 26, затем идут Пуровский район, Новый Уренгой, Губкинский, Ноябрьск, Шурышкарский район, Тазовский район, Муравленко, Приуральский, Надымский и Ямальский районы. Для сравнения: в прошлом году заявок было 50, а к этапу защиты жюри допустило 20.

Тематика проектов самая разная. Так, например, авторы проектов испытают свои силы в создании и улучшении туристской инфраструктуры. Речь идет об отелях, хостелах, глэмпингах, кафе. Кроме того, конкурсанты могут предложить проекты по изготовлению сувенирной продукции, фотокниг и открыток, создание интернет-блогов и мобильных приложений, проведение событийных мероприятий и разработка туристических маршрутов.

Итоги конкурсного отбора будут подведены в апреле этого года. Субсидии на общую сумму в 7 миллионов рублей получат победители шести различных номинаций.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опыт Ямала по борьбе со сниффингом станет основой федерального законопроекта
Лабытнангцы предлагают усовершенствовать территорию возле «Старта»
Салехардцы намерены вернуть озеру Лебяжье статус места отдыха и встреч
Конкурс проектов в туриндустрии на Ямале бьет рекорды
Жительница Салехарда пнула полицейского в лицо
Надымского чиновника подозревают в хищении миллионов рублей
В Новом Уренгое дети собирают «Посылки солдатам»
Глава Ямала поддержал местных хоккеистов на первенстве трёх федеральных округов
Салехардцы выбрали символ Дня оленевода-2020
Ямальские медики научат полицейских оказывать первую помощь
На Ямале ожидается новый завоз медицинских масок в аптеки
В Новом Уренгое стартовала операция «Снегоход»
В Надымском районе запустили проект по развитию изгородного оленеводства
«Лыжню России» в Салехарде перенесли из-за морозов
На Ямале увеличили меры поддержки семьям с детьми-инвалидами
Нож против молотка: драка ямальских рыбаков закончилась убийством
Пурпейских школьников будут кормить молочкой местного производства
Ямал будет поддерживать вдвое больше спортсменов, чем раньше
В Тарко-Сале установили 18 дог-боксов
Под Ноябрьском погиб водитель автомобиля, попавшего под КамАЗ
Двоим пуровчанам, укравшим опоры ЛЭП, придется раскошелиться
В Ноябрьске за несколько часов акции у четырех женщин обнаружен рак