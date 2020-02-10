2020-02-10T14:46:04+03:00
Происшествия

Жительница Салехарда пнула полицейского в лицо

Пьяную горожанку в это время усаживали в служебную машину
Анна Полякова
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Жительница Салехарда пнула полицейского в лицо Фото: pixabay.comЖительница Салехарда пнула полицейского в лицо Фото: pixabay.com
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Жительница Салехарда стала фигуранткой дела после инцидента, случившегося ночью 26 января 2020 года. Уголовное дело на нее завели сотрудники ОМВД России по Салехарду по факту применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Салехарду во время патрулирования улиц выявили невменяемую 30-летнюю гражданку. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские принялись усаживать даму в служебную машину, чтобы сопроводить в отделение. Однако женщина оказала сопротивление и ударила одного из сотрудников МВД ногой в лицо. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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