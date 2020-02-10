Жительница Салехарда пнула полицейского в лицо

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:46:04+03:00

Пьяную горожанку в это время усаживали в служебную машину

Изменить размер текста: A A

Жительница Салехарда стала фигуранткой дела после инцидента, случившегося ночью 26 января 2020 года. Уголовное дело на нее завели сотрудники ОМВД России по Салехарду по факту применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Салехарду во время патрулирования улиц выявили невменяемую 30-летнюю гражданку. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские принялись усаживать даму в служебную машину, чтобы сопроводить в отделение. Однако женщина оказала сопротивление и ударила одного из сотрудников МВД ногой в лицо. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU