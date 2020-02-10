Надымского чиновника подозревают в хищении миллионов рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:34:32+03:00

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В Надыме руководителя Управления капстроительства и капремонта подозревают в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

С июля по сентябрь 2019 года он, используя свое служебное положение, распорядился денежными средствами муниципального учреждения, как своими собственными.

Руководитель достоверно знал о том, что работа в рамках муниципального контракта, заключенного с коммерческой организацией на выполнение работ по благоустройству главной площади города и бульвара «Стрижова» фактически в полном объеме не выполнена. Тем не менее, коммерческой организации были выплачены более 29 миллионов рублей. При этом работы по установке скульптуры приняты и оплачены дважды.

Своими действиями руководитель муниципального учреждения причинил ущерб городскому бюджету в особо крупном размере. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, следствие проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU