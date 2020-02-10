2020-02-10T14:17:04+03:00
Общество

В Новом Уренгое дети собирают «Посылки солдатам»

В коробки с продуктами вкладывают письма и открытки, подготовленные маленькими горожанами
Анна Полякова
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В Новом Уренгое дети собирают «Посылку солдату» Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое дети собирают «Посылку солдату» Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое в рамках окружной патриотической акции «Служили наши земляки» проходит акция «Посылка солдату». Мероприятие организовано в дни месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества.

Как пояснили в администрации города, эта ежегодная акция, когда новоуренгойцы собирают посылки солдатам срочной службы, своим землякам. Уже сформирована 51 посылка.

Самостоятельно складывают и отправляют посылки и воспитанники детских садов, школьники. Дети обычно пишут им письма, рисуют открытки, чтобы порадовать военнослужащих, и кладут в почтовые коробки вместе с продуктами питания и предметами первой необходимости.

В Новом Уренгое организовано три пункта сбора: в молодежном клубе «Альфа», «Ермак», «Ямал». Акция продлится до 14 февраля. Координатор мероприятия выступил отдел патриотического воспитания МБУ «Молодежный ресурсный центр».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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