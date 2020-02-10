Глава Ямала поддержал местных хоккеистов на первенстве трёх федеральных округов

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:38:14+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил матч Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов по хоккею среди юниоров до 18 лет. Игра прошла 9 февраля в ледовом дворце Салехарда.

Ямальские спортсмены состязались на льду с пермским «Молотом». Оба матча Первенства выиграла команда «Ямал» – с минимальным отрывом в счете: 5:4 и 4:3. Теперь 15 и 16 февраля в Салехарде пройдут игры дружин «Ямал» и ДЮСШ Коркино Челябинской области.

К слову, ямальские хоккеисты выходили на лёд в новой экипировке. Это одна из мер поддержки детского спорта. В этом году помощь получат свыше тысячи спортсменов, это вдвое больше, чем годом ранее. Также на треть должно вырасти количество выездных соревнований, в которых принимают участие наши команды.

Кроме того, на Ямале развивается спортивная инфраструктура, появляются новые объекты. Так, за последние несколько месяцев свои двери открыли три крупных объекта: спортивный комплекс с бассейном и ледовый корт в Лабытнанги, универсальный спорткомплекс «Арктика» в Надыме.

Скоро в Новом Порту и Красноселькупе появятся два новых комплекса. В Салехарде почти готов «Центр единоборств». Губернатор поддержал строительство биатлонного центра в Лабытнанги. В Коротчаево принято решение также построить бассейн и ледовый корт. Всего до 2024 года в городах и посёлках Ямала появится более 40 новых спортивных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU