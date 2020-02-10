2020-02-10T12:59:00+03:00
Общество

Ямальские медики научат полицейских оказывать первую помощь

Полученные знания правоохранители должны отработать на практике
Анна Полякова
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Ямальские медики научат полицейских оказывать первую помощь Фото: yanao.ruЯмальские медики научат полицейских оказывать первую помощь Фото: yanao.ru
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Сотрудники оперативных служб Ямала, участвующих в ликвидации ДТП, пройдут специальное бучение по оказанию первой помощи пострадавшим.

На занятиях стражи порядка получат навыки оказания проведения сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечения, также они освоят методы безопасного высвобождения пострадавших из попавшей в ДТП машины, их транспортировки.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, первыми на курсы отправятся полицейские Ноябрьска. Они они будут практиковаться на учебной базе «Ноябрьской станции скорой медицинской помощи» уже в феврале.

В Салехарде курсы пройдут в два потока в марте. Полицейских из столицы Ямала, Лабытнанги и Приуральского района обучат медики Салехардской окружной клинической больницы.

Полученные знания полицейские должны отработать на практике. Только после этого они получат соответвующее удостоверения. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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