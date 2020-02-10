Ямальские медики научат полицейских оказывать первую помощь
Сотрудники оперативных служб Ямала, участвующих в ликвидации ДТП, пройдут специальное бучение по оказанию первой помощи пострадавшим.
На занятиях стражи порядка получат навыки оказания проведения сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечения, также они освоят методы безопасного высвобождения пострадавших из попавшей в ДТП машины, их транспортировки.
Как сообщили в правительстве ЯНАО, первыми на курсы отправятся полицейские Ноябрьска. Они они будут практиковаться на учебной базе «Ноябрьской станции скорой медицинской помощи» уже в феврале.
В Салехарде курсы пройдут в два потока в марте. Полицейских из столицы Ямала, Лабытнанги и Приуральского района обучат медики Салехардской окружной клинической больницы.
Полученные знания полицейские должны отработать на практике. Только после этого они получат соответвующее удостоверения. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».
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ИСТОЧНИК KP.RU