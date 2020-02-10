2020-02-10T13:02:20+03:00
Общество

На Ямале ожидается новый завоз медицинских масок в аптеки

Рост цен на них не зафиксирован
Анна Полякова
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В Ноябрьске взяли на контроль ситуацию с медицинскими масками в аптеках Фото: Инстаграм депутата Госдумы Владимира ПушкареваВ Ноябрьске взяли на контроль ситуацию с медицинскими масками в аптеках Фото: Инстаграм депутата Госдумы Владимира Пушкарева
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Депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев пообещал взять на контроль ситуацию с медицинскими масками в аптеках Ямала и не допустить их дефицита. В своем Instagram он написал, что сейчас нехватки масок в регионе нет. По последним результатам ФАС, рост цен в аптеках не зафиксирован, кое-где даже наблюдается понижение стоимости.

Народный избранник отметил, что по разным каналам к нему поступают обращения жителей региона с жалобами об отсутствии масок в Ноябрьске.

Он пояснил, что по последним данным: на выходных в муниципальные аптеки поступила новая партия медицинских масок, на предстоящей неделе ожидается еще завоз.

Между тем, депутат дополнительно сделал запрос в администрацию Ноябрьска, чтобы договориться о контроле над ситуацией. В результате решено организовать дополнительные рейды.

«Это не будет лишним. Считаю, только сообща, мы можем держать ситуацию на контроле и не допускать искажения информации», - подчеркнул Владимир Пушкарев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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