В Новом Уренгое стартовала операция «Снегоход»

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:23:57+03:00

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На территории Нового Уренгоя с 10 февраля началась операция «Снегоход». Служба технадзора ЯНАО будет ее проводить до 15 мая 2020 года.

Специалисты намерены проверить соблюдение собственниками транспортных средств, таких как мотосани, мотонарты, снегоходы, снегоболотоходы правил государственной регистрации.

Как сообщили в администрации Нового Уренгоя, инспекторов также будет интересовать соответствию машин (агрегатов) регистрационным данным, соответствию технического состояния машин, установленным нормативам.

У владельцев проверят наличие необходимых документов, среди которых, например, должен быть путевой лист – для водителей машин юридических лиц ИП, документ о прохождении техосмотра и полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, пояснили в новоуренгойской городской инспекции службы технадзора ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU