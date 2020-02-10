2020-02-10T11:49:38+03:00
Общество

В Надымском районе запустили проект по развитию изгородного оленеводства

Участок занимает сразу две зоны – тундровую и таежную
Анна Полякова
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В Надымском районе запустили проект по развитию изгородного оленеводства Фото: yanao.ruВ Надымском районе запустили проект по развитию изгородного оленеводства Фото: yanao.ru
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В Надымском районе дали старт развитию изгородного оленеводства. На средства окружного гранта в размере 15 млн рублей реализует «пилотный» проект фермерское хозяйство Владимира Слепушкина.

Строительство изгороди завершилось в конце 2019 года, ее общая протяжённость составила 40 км. Участок находится в 30 км южнее посёлка Лонгъюган и занимает сразу две зоны – и тундровую, и таежную. Место богато ягелем – основным кормовым ресурсом для животных.

- Изгородь – это удобно, она нужна, чтобы весной олени не ушли на север, – рассказал глава оленеводческого хозяйства Владимир Слепушкин.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

На днях поголовье оленей из Ямальского района пригнали на новое место. Это самая интересная часть эксперимента, которая должна показать, насколько успешно тундровый олень сможет привыкнуть к условиям тайги.

Напомним, прошлом году грантовая поддержка на развитие АПК предоставлялась впервые, и одним из приоритетных направлений стало изучение альтернативных способов содержания северных оленей.

Над возведением изгороди трудились оленеводы из посёлка Кутопьюган, а также представители общины из Хабаровского края, которые заинтересовались проектом и решили получить опыт, чтобы в будущем реализовать у себя, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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