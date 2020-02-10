«Лыжню России» в Салехарде перенесли из-за морозов

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:30:19+03:00

В гонке будут участвовать взрослые и дети

Изменить размер текста: A A

Ежегодная всероссийская зимняя гонка «Лыжня России» в Салехарде пройдёт на неделю позже запланированного. Как сообщили в администрации ямальской столицы, дата спортивного мероприятия перенесена с 9 февраля на 16 февраля из-за похолодания.

Регистрация участников и выдача опознавательных номеров начнется в 13:00 - за час до первого старта. Дети начнут гонку в 14:00, взрослые позже - в 14:30.

«Лыжня России» в Салехарде пройдёт на базе тренировочного комплекса школы олимпийского резерва по ул. Авиационная. База открылась в 1995 году, на её территории оборудованы лыжные трассы протяжённостью 7,5 километров, соответствующие требованиям для проведения городских и региональных соревнований.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU