На Ямале увеличили меры поддержки семьям с детьми-инвалидами

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:24:31+03:00

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Ямальские семьи с детьми-инвалидами будут получать больше финансовой поддержки от региона. Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, забота о тех, кто в ней особо нуждается, – признак здорового общества и важнейшая функция государства.

Глава региона сообщили во время своего доклада о положении дел автономном округе, что на Ямале приняли ряд знаковых решений для поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья.

Например, такие ямальские дети имеют право на получение сертификата на сумму полмиллиона рублей, который можно потратить на реабилитацию или восстановительную терапию. Но раньше использовать сертификат можно было только, пока ребёнку не исполнится 5 лет. Многие семьи по разным причинам не успевали этого сделать, и средства сгорали.

В 2019 году власти региона продлили срок действия сертификата. Получить его теперь можно до достижения ребёнком 7 лет, а использовать в течение 5 лет после получения.

- Когда дети с особенностями развития вырастают и достигают совершеннолетия, важно, чтобы по-прежнему рядом с ними были близкие. Поэтому мы в три раза – до 18 тысяч рублей – увеличили пособие по уходу, - пояснил губернатор.

Ранее детям с особенностями здоровья оплачивали билеты только на лечение. Теперь такие дети имеют право на компенсацию проезда раз в год туда и обратно на любом виде транспорта, включая самолёт, даже если это просто поездка на отдых. Как сделать эту меру поддержки по-настоящему удобной, мне подсказали наши неравнодушные общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU