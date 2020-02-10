2020-02-10T09:57:17+03:00
Происшествия

Нож против молотка: драка ямальских рыбаков закончилась убийством

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего
Анна Полякова
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Нож против молотка: драка ямальских рыбаков закончилась убийством Фото: pixabay.comНож против молотка: драка ямальских рыбаков закончилась убийством Фото: pixabay.com
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В Пуровском районе 62-летнему ноябрянину предъявлено обвинение в убийстве. Выяснения отношений рыбаков закончилось трагедией 7 февраля 2020 года.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, четверо жителей города Ноябрьска ловили рыбу в районе Ярайнерского месторождения. Мужчины активно выпивали спиртные напитки. В какой-то момент между нетрезвыми рыбаками возник конфликт. Во время разборок 40-летний мужчина принялся избивать своих приятелей, вооружившись молотком.

Один из получивших удар схватил нож и вонзил его в спину агрессора. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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