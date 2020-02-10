Пурпейских школьников будут кормить молочкой местного производства

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:37:00+03:00

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В рационе питания учеников пурпейской первой школы имени Ярослава Василенко появилась натуральная молочная продукция. Её поставляет местный животноводческий комплекс «Веритас». Вводить в меню школьников как можно больше продуктов местных производителей рекомендовал во время своего прямого эфира в декабре глава региона.

Как рассказали в администрации Пуровского района, договор о сотрудничестве образовательное учреждение и животноводческий комплекс заключили в январе. Предприятие еженедельно поставляет школе тридцать килограммов творога, пять – сметаны, по пятнадцать литров йогурта и молока. По их отзывам школьников, больше всего им нравится творожная запеканка.

Плюсов у местного молока перед привозным намного больше: оно свежее, качественное и без искусственных добавок. Молочная продукция местного производителя имеет минимальный срок хранения. Она успешно прошла проверку специализированных служб и соответствует Госстандартам.

Обеспечить образовательное учреждение натуральной продукцией животноводы смогли, увеличив надой за счет приобретения новых бурёнок в конце прошлого года. Ещё в ноябре он составлял около семисот литров молока в сутки, теперь – больше тонны.

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ИСТОЧНИК KP.RU