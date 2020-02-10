2020-02-10T09:37:00+03:00
Общество

Пурпейских школьников будут кормить молочкой местного производства

Договор о сотрудничестве заключили в январе
Анна Полякова
Поделиться:
Пурпейских школьников будут кормить молочкой местного производства Фото: pixabay.comПурпейских школьников будут кормить молочкой местного производства Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В рационе питания учеников пурпейской первой школы имени Ярослава Василенко появилась натуральная молочная продукция. Её поставляет местный животноводческий комплекс «Веритас». Вводить в меню школьников как можно больше продуктов местных производителей рекомендовал во время своего прямого эфира в декабре глава региона.

Как рассказали в администрации Пуровского района, договор о сотрудничестве образовательное учреждение и животноводческий комплекс заключили в январе. Предприятие еженедельно поставляет школе тридцать килограммов творога, пять – сметаны, по пятнадцать литров йогурта и молока. По их отзывам школьников, больше всего им нравится творожная запеканка.

Плюсов у местного молока перед привозным намного больше: оно свежее, качественное и без искусственных добавок. Молочная продукция местного производителя имеет минимальный срок хранения. Она успешно прошла проверку специализированных служб и соответствует Госстандартам.

Обеспечить образовательное учреждение натуральной продукцией животноводы смогли, увеличив надой за счет приобретения новых бурёнок в конце прошлого года. Ещё в ноябре он составлял около семисот литров молока в сутки, теперь – больше тонны.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале увеличили меры поддержки семьям с детьми-инвалидами
Нож против молотка: драка ямальских рыбаков закончилась убийством
Пурпейских школьников будут кормить молочкой местного производства
Ямал будет поддерживать вдвое больше спортсменов, чем раньше
В Тарко-Сале установили 18 дог-боксов
Под Ноябрьском погиб водитель автомобиля, попавшего под КамАЗ
Двоим пуровчанам, укравшим опоры ЛЭП, придется раскошелиться
В Ноябрьске за несколько часов акции у четырех женщин обнаружен рак
400 ямальских семей получат новое жилье в ускоренном порядке
Погода на Ямале 10 февраля: мороз и южный ветер
Надымчане просят УК поощрять добросовестных дворников
Всего за один день более сотни жительниц Нового Уренгоя прошли обследование на рак груди
Мат в адрес полицейского обошелся жителю Нового Уренгоя в 15 тысяч рублей
Салехардцы пожаловались главе на работу управляющих компаний
Погода на Ямале 9 февраля: морозно и небольшой снег
Глава Салехарда вновь выслушал жалобы горожан во время субботнего объезда
В 2020 году вдвое больше ямальских семей смогут улучшить жилищные условия
Пьяный житель Нового Уренгоя жестко оскорбил полицейских
В Салехарде создаётся сектор культурной антропологии
Погода на Ямале 8 февраля: морозы и переменная облачность
Ямал создаст систему индивидуальной работы с талантливыми детьми
Для ямальских многодетных семей продлили льготный авиатариф
Ямал увеличит закупку музыкальных инструментов для школ в два раза
На Ямале запустят систему онлайн продажи билетов на вертолёт
Маткапитал на второго ребенка для ямальцев составит 150 тысяч рублей
На зимнике Новый Уренгой – Салехард автомобиль вылетел в кювет
В Ноябрьске выберут название приюту для бездомных животных
Глава Ямала поручил обеспечить всех детей от полутора лет местами в садиках