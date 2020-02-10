2020-02-10T08:57:01+03:00
Общество

В Тарко-Сале установили 18 дог-боксов

Горожан приучают следить за своими питомцами
Анна Полякова
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В Тарко-Сале установили дог-боксы Фото: Администрация Пуровского районаВ Тарко-Сале установили дог-боксы Фото: Администрация Пуровского района
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В Тарко-Сале Пуровского района собаководов приучают следить за своими питомцами и убирать за ними во время прогулок. В городе установили 18 дог-боксов.

Во время прямого эфира главы Пуровского района в сети Инстаграм, который он впервые провёл в декабре 2019 года, таркосалинцы пожаловались, что парк «Прибрежный» превращается в место для выгула собак. При этом ни один из хозяев не убирает за своими любимцами.

Руководитель территории Андрей Нестерук пообещал решить проблему в кратчайшие сроки. В конце декабря дог-боксы появились в восемнадцати общественных местах города, сообщает администрация Пуровского района.

Горожан предупредили, что пакеты из дог-боксов использовать их нужно строго по назначению, они не предназначены для хранения пищевых продуктов. Таркосалинцев призывают бережно относиться к вновь установленному оборудованию и не бросать в урны посторонний мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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