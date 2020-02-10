Под Ноябрьском погиб водитель автомобиля, попавшего под КамАЗ

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:49:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На 86 километре автодороги «Ноябрьск – мкрн. Вынгапуровский» 9 февраля погиб водитель легкового автомобиля. Смертельная авария случилась около 22 часов 45 минут, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

Мужчина за рулем автомобиля ГАЗ вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение КамАЗом. По предварительным данным, водитель легковушки не учел дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние транспортного средства, в результате не справился с управлением. Большегруз смял машину вместе с автомобилистом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 33 ДТП, в результате которых погиб один человек. С начала 2020 года в 685 зарегистрированных ДТП, погибли 8 человек и 48 травмированы, в их числе 3 детей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU