2020-02-10T08:49:40+03:00
Происшествия

Под Ноябрьском погиб водитель автомобиля, попавшего под КамАЗ

ГАЗ вылетел на полосу встречного движения
Анна Полякова
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Под Ноябрьском погиб водитель автомобиля, попавшего под КамАЗ Фото: Госавтоинспекция ЯмалаПод Ноябрьском погиб водитель автомобиля, попавшего под КамАЗ Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На 86 километре автодороги «Ноябрьск – мкрн. Вынгапуровский» 9 февраля погиб водитель легкового автомобиля. Смертельная авария случилась около 22 часов 45 минут, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

Мужчина за рулем автомобиля ГАЗ вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение КамАЗом. По предварительным данным, водитель легковушки не учел дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние транспортного средства, в результате не справился с управлением. Большегруз смял машину вместе с автомобилистом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 33 ДТП, в результате которых погиб один человек. С начала 2020 года в 685 зарегистрированных ДТП, погибли 8 человек и 48 травмированы, в их числе 3 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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