Двоим пуровчанам, укравшим опоры ЛЭП, придется раскошелиться

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:38:44+03:00

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Пуровский районный суд вынес приговор двоим жителя Тарко-Сале. Мужчин признали виновными в хищении опор линий электропередач, принадлежащих муниципальному образованию. После кражи добычу они сдали в металлолом. Наживой распорядились по собственному усмотрению. Ущерб муниципальному образованию составил более 204 тысяч рублей.

Прокурор в защиту прав муниципального образования обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденных суммы причиненного преступлением ущерба, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Не согласившись с судебным актом, ответчики обжаловали его в суд автономного округа. Они указали на недоказанность размера причиненного ущерба и отсутствие основания для удовлетворения иска.

Однако судебная коллегия по гражданским делам оставила вынесенное решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчиков без удовлетворения.

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ИСТОЧНИК KP.RU