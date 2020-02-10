10 Февр. 2020 2020-02-10T07:04:54+03:00

В Ноябрьске за несколько часов акции у четырех женщин обнаружен рак Фото: Администрация Ноябрьска

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В Ноябрьске подвели итоги профилактической акции «Неделя ранней диагностики рака молочной железы», которая завершилась 8 февраля. Такая форма онкологии среди женщин наиболее распространенная в городе, поэтому было принято решение охватить профилактическим осмотром наибольшее количество желающих. В ЦАОП вели прием 5 врачей-онкологов и 3 врача ультразвуковой диагностики.

За 5 часов в центр обратилось 337 женщин, из них направлено на УЗИ молочных желёз 110 человек, клинически выявлено 4 случая рака молочной железы, эти пациентки приглашены в понедельник для срочного обследования. У 57 женщин диагностирована мастопатия и фиброаденомы, все они записаны на последующий прием к онкологу.

Как рассказали в администрации города, всю неделю специалисты ЦГБ во главе с заведующим ЦАОП Еленой Куликовой проводили лекции для жителей города о профилактике рака молочной железы. Проделана колоссальная работа по информированию населения о профилактике рака, методах исследования и самообследовании молочных желез.

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ИСТОЧНИК KP.RU