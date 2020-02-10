2020-02-10T06:17:23+03:00
Общество

400 ямальских семей получат новое жилье в ускоренном порядке

Губернатор призвал муниципальные образования грамотно подойти к планированию новых районов
Анна Полякова
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400 ямальских семей получат новое жилье в ускоренном порядке400 ямальских семей получат новое жилье в ускоренном порядкеФото: Ольга Крыльцова
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Для участников программы «Сотрудничество», проживающих в аварийных домах Ямала, появится возможность получить новое жильё в ускоренном порядке. Как сообщил губернатор Ямала во время своего ежегодного доклада о положении дел в округе, в этом году таких семей будет 400.

При этом, пояснил глава региона, новые условия появятся у счастливчиков не в ущерб основной очереди. Там также произойдёт удвоение получивших поддержку. Вдвое больше семей – 800 – смогут переехать до конца 2020 года.

- Говоря о новых программах, год назад мы приняли решение поддержать наших специалистов социальной сферы. Это нужные Ямалу врачи, учителя, воспитатели, тренеры и работники культуры. Все они могут получить от региона компенсацию 40 процентов стоимости нового жилья.

Основная часть участников этой программы – педагоги и медики, которые давно трудятся на Ямале. Все, кто не смог найти жильё, сохраняют своё право. Напомним, в 2019 году не во всех городах на первичном рынке были подходящие квартиры.

Важно, чтобы люди не просто переезжали в новые дома, но и чтобы там была создана вся необходимая для жизни инфраструктура. Губернатор привел в пример возводимый микрорайон в Новом Уренгое, где садик и школа уже строятся. Дмитрий Артюхов призвал остальные муниципальные образования также грамотно подойти к планированию будущих новых районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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