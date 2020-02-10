10 Февр. 2020 2020-02-10T05:28:41+03:00

Погода на Ямале 10 февраля: мороз и южный ветер Фото: pixabay.com

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В понедельник, 10 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 17 градусов, пасмурно, снег будет идти целый день. Ветер южный 4 м/с.

В Ноябрьске -21 градус, пасмурно, снег – во второй половине дня. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Новом Уренгое -29 градусов. Солнечная погода, днем – без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Надыме -24 градуса. Днем солнечно и без осадков. Южный ветер 5 м/с.

В Губкинском -26 градусов. Солнечная утренняя погода после обеда сменится на пасмурную, пройдет снег. Ветер южный 5 м/с.

В Тарко-Сале - 28 градусов, солнечно и без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Муравленко -23 градуса, пасмурно, периодически - снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Лабытнанги -17 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 4 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU