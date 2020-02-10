2020-02-10T05:28:41+03:00
Общество

Погода на Ямале 10 февраля: мороз и южный ветер

Температура воздуха опустится до -29 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 10 февраля: мороз и южный ветер Фото: pixabay.comПогода на Ямале 10 февраля: мороз и южный ветер Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В понедельник, 10 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 17 градусов, пасмурно, снег будет идти целый день. Ветер южный 4 м/с.

В Ноябрьске -21 градус, пасмурно, снег – во второй половине дня. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Новом Уренгое -29 градусов. Солнечная погода, днем – без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Надыме -24 градуса. Днем солнечно и без осадков. Южный ветер 5 м/с.

В Губкинском -26 градусов. Солнечная утренняя погода после обеда сменится на пасмурную, пройдет снег. Ветер южный 5 м/с.

В Тарко-Сале - 28 градусов, солнечно и без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Муравленко -23 градуса, пасмурно, периодически - снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Лабытнанги -17 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 4 м/с.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ноябрьске за несколько часов акции у четырех женщин обнаружен рак
400 ямальских семей получат новое жилье в ускоренном порядке
Погода на Ямале 10 февраля: мороз и южный ветер
Надымчане просят УК поощрять добросовестных дворников
Всего за один день более сотни жительниц Нового Уренгоя прошли обследование на рак груди
Мат в адрес полицейского обошелся жителю Нового Уренгоя в 15 тысяч рублей
Салехардцы пожаловались главе на работу управляющих компаний
Погода на Ямале 9 февраля: морозно и небольшой снег
Глава Салехарда вновь выслушал жалобы горожан во время субботнего объезда
В 2020 году вдвое больше ямальских семей смогут улучшить жилищные условия
Пьяный житель Нового Уренгоя жестко оскорбил полицейских
В Салехарде создаётся сектор культурной антропологии
Погода на Ямале 8 февраля: морозы и переменная облачность
Ямал создаст систему индивидуальной работы с талантливыми детьми
Для ямальских многодетных семей продлили льготный авиатариф
Ямал увеличит закупку музыкальных инструментов для школ в два раза
На Ямале запустят систему онлайн продажи билетов на вертолёт
Маткапитал на второго ребенка для ямальцев составит 150 тысяч рублей
На зимнике Новый Уренгой – Салехард автомобиль вылетел в кювет
В Ноябрьске выберут название приюту для бездомных животных
Глава Ямала поручил обеспечить всех детей от полутора лет местами в садиках