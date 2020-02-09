2020-02-09T15:49:14+03:00
Общество

Надымчане просят УК поощрять добросовестных дворников

Вверенные им территории всегда чистые
Алена Кульмухаметова
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Надымчане просят УК поощрять добросовестных дворников. Фото из группы "Злой и добрый надымчанин" во ВКонтактеНадымчане просят УК поощрять добросовестных дворников. Фото из группы "Злой и добрый надымчанин" во ВКонтакте
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Зима на Ямале выдалась крайне снежной. Коммунальщики едва успевают расчищают улицы и дворы от снега, как вновь идут осадки. Ямальцы жалуются на плохую работу служб, но, как оказалось, дело не в количестве осадков, а в желании работников.

Так, в группе «Злой и добрый надымчанин» появился пост о хорошем дворнике, который отдается полностью своей работе.

- Хотим выразить огромную благодарность от всего нашего подъезда по адресу Ленинградский 20/1, этой замечательной женщине, нашему дворнику- Климовой Раисе Ивановне. Наверное ни кто в Надыме не следить за своей территорией и подъездом, так как эта женщина, всегда все расчищено и чисто, свою работу она выполняет на все не то, что 100, а 1000%! Управляющая компания простим обратить внимания на вашего работника, по- моему она заслуживает не только похвалы, пишет благодарная надымчанка Мария.

В ответ на пост посыпались комментарии. Как оказалось, в городе самозабвенно выполняют свою работу не менее 20 дворников.

- Зверева 38 тоже отличный дворник!

- На Зверева, 21 очень добросовестная!

- Набережная 23, много лет дворник Олеся содержит в порядке -100% чистит,моет,убирает,здоровья и руководству УК отметить нужно таких работников вознаграждениями, чтобы не уходили в другие организации!

- Олимпийский, 5 работают на совесть мужчина и женщина всегда убрано. Молодцы

Ленинградский 10г подъезд 2 тоже отличный дворник, фамилию не знаю, Лена зовут. Спасибо вам, за вашу добросовестность!

- Ленинградский 11 тоже молодцы дворники – не устают перечислять горожане и продолжают дальше список лучших дворников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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