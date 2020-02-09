2020-02-09T14:59:12+03:00
Общество

Всего за один день более сотни жительниц Нового Уренгоя прошли обследование на рак груди

Свои результаты они узнают через неделю
Алена Кульмухаметова
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Фото с Новоуренгойской областной больницыФото с Новоуренгойской областной больницы
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В субботу 8 февраля более 100 жительниц Нового Уренгоя пришли на акцию по раннему выявлению рака молочной железы.

Как рассказали в новоуренгойской центральной горбольнице, три врача-онколога, профилактологи и врачи УЗИ-диагностики ждали пациенток в поликлинике N1 с 9.00 утра. На входе посетителей встречали волонтеры-медики, они помогали сориентироваться и найти нужные кабинеты.

Женщины побеседовали с онкологами, прошли медосмотр и ультразвуковое обследование молочных желез. Полученные результаты анализировались, некоторым назначены углубленные исследования.

За время акции врачи приняли всех желающих- а это 134 человека. В течение следующей недели будут подведены итоги по выявленным патологиям и заболеваниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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