Всего за один день более сотни жительниц Нового Уренгоя прошли обследование на рак груди

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:59:12+03:00

Свои результаты они узнают через неделю

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В субботу 8 февраля более 100 жительниц Нового Уренгоя пришли на акцию по раннему выявлению рака молочной железы.

Как рассказали в новоуренгойской центральной горбольнице, три врача-онколога, профилактологи и врачи УЗИ-диагностики ждали пациенток в поликлинике N1 с 9.00 утра. На входе посетителей встречали волонтеры-медики, они помогали сориентироваться и найти нужные кабинеты.

Женщины побеседовали с онкологами, прошли медосмотр и ультразвуковое обследование молочных желез. Полученные результаты анализировались, некоторым назначены углубленные исследования.

За время акции врачи приняли всех желающих- а это 134 человека. В течение следующей недели будут подведены итоги по выявленным патологиям и заболеваниям.

ИСТОЧНИК KP.RU