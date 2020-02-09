Мат в адрес полицейского обошелся жителю Нового Уренгоя в 15 тысяч рублей
Нетрезвый ямалец не смог совладать с собой и крепкими словцами оскорбил стража порядка в психдиспансере. Куда был доставлен на освидетельствование.
Как рассказали в УМВД ЯНАО, инцидент с нетрезвым новоурегойцем и полицейским произошёл 1 ноября 2019 года. 34-летний мужчина, находясь в помещении психоневрологического диспансера, в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника полиции, выражаясь в его адрес нецензурной бранью.
По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Уголовное дело расследовано и направлено в суд.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU