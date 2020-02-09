2020-02-09T09:56:55+03:00
Общество

Салехардцы пожаловались главе на работу управляющих компаний

По каждому обращению проведут проверку
Алена Кульмухаметова
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Салехардцы пожаловались главе на работу управляющих компаний. Фото с сайта администрации города СалехардСалехардцы пожаловались главе на работу управляющих компаний. Фото с сайта администрации города Салехард
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Управляющие компании и качество их работ – основные вопросы, с которыми в субботу 8 февраля обратились жители к главе Салехарда Алексею Титовскому.

Как сообщили в администрации города, на этот раз субботний рейд главы города продолжился в старом центре города и в районе Гидропорта. После диалога с жителями квартала Северный глава города Алексей Титовский и руководители профильных побывали у жителей двух домов: пер. Строителей, д. 4 и ул. Чапаева, д. 31. Местные жители обратились к главе города за содействием в решении вопроса: управляющая компания недобросовестно исполняет свои обязательства.

Алексей Титовский прокомментировал, что в отношении компании будут приняты меры, которые предусмотрены законом для недобросовестных поставщиков услуг. Дома уже признаны аварийными и до расселения УК обязана проводить поддерживающие мероприятия, своевременно чистить от снега придомовую территорию, вывозить ЖБО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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