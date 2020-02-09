9 Февр. 2020 2020-02-09T08:03:53+03:00

Погода на Ямале 9 февраля: морозно и небольшой снег. Фото из группы "Надым" в соцсети "ВКонтакте"

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В воскресенье 9 февраля в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой снег, изморозь, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -14, -19 градусов, местами -24, -29 градусов.

В Салехарде пасмурно и снегопад. Ветер западный 1-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18, -18 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -31, -28 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, вечером снегопад. Ветер юго-западный, западный 4-8 метров в секунду.

В Тарко-Сале морозно и без осадков, переменная облачность. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -33, -31 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU