Погода на Ямале 9 февраля: морозно и небольшой снег
В воскресенье 9 февраля в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой снег, изморозь, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -14, -19 градусов, местами -24, -29 градусов.
В Салехарде пасмурно и снегопад. Ветер западный 1-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18, -18 градусов.
В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -31, -28 градусов.
В Новом Уренгое переменная облачность, вечером снегопад. Ветер юго-западный, западный 4-8 метров в секунду.
В Тарко-Сале морозно и без осадков, переменная облачность. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -33, -31 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU