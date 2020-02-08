2020-02-08T15:59:20+03:00
Общество

Глава Салехарда вновь выслушал жалобы горожан во время субботнего объезда

Он побывал на улице Обская и в квартале Северный
Алена Кульмухаметова
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Глава Салехарда вновь выслушал жалобы горожан во время субботнего объезда. Фото с сайта администрации города СалехардГлава Салехарда вновь выслушал жалобы горожан во время субботнего объезда. Фото с сайта администрации города Салехард
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Глава города Алексей Титовский вновь объехал проблемные адреса по обращениям салехардцев. На Этот раз ими оказались жители улицы Обская и квартала Северный.

Так, жильцы дома 19а на улице Обская долгое время не могут решить проблему с коллектором. К нему подключено три многоквартирника по этой улице – №19, №29, №19а. Периодически возникают проблемы с несвоевременной откачкой системы.

Алексей Титовский обсудил проблему с жителями и руководителями профильных структур.

- Мы проработаем данный вопрос с Салехардэнерго по септику и Салехарддорстроем по дороге. В текущем году проведем капитальный ремонт коллектора, чтобы предотвратить протечки. А дорогу возьмем на обслуживание, - сказал мэр города.

У жителей квартала Северный накопилась масса вопросов – уличное освещение, подвод коммуникаций, строительство детской площадки, уборка и вывоз снега, вывоз бытового мусора и установка дорожного знака.

- Все проблемы, озвученные жителями, будут детально проработаны, чтобы найти им верное решение. Понятно, что квартал расширяется и проезды должны быть удобными, будем думать, как это сделать. По освещению проработаем с «РСК Ямал». Относительно детской площадки инициативной группе жителей нужно обратиться в центр инициативного бюджетирования с заявкой, - ответил Алексей Титовский.

Всего глава Салехарда посетил шесть адресов за сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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